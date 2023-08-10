Війська РФ випустили по Херсонщині 335 снарядів: в ОВА розповіли подробиці обстрілів

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Херсонської області. За минулу добу окупанти 65 разів обстріляли область, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, загарбники випустили по Херсонщині 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 16 снарядів.

Зазначається, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Від обстрілів постраждала територія складів комунального підприємства і гаражі амбулаторії.

Окрім цього, окупанти пошкодили лінію електропередач у Херсонському районі, медичний заклад у Бериславському районі і територію дошкільного закладу у Херсоні.

Нагадаємо, 8 серпня росіяни 66 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.