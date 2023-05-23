Війська РФ обстріляли село на Херсонщині: є загиблий і постраждалий

Російські окупанти 23 травня обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що мінометна атака сталася близько 16:30.

Від отриманих поранень загинув чоловік. Крім того, постраждав ще один цивільний – його госпіталізували.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом 22 травня росіяни 61 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.