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Війська РФ обстріляли село на Херсонщині: є загиблий і постраждалий
Російські окупанти 23 травня обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Зазначається, що мінометна атака сталася близько 16:30.
Від отриманих поранень загинув чоловік. Крім того, постраждав ще один цивільний – його госпіталізували.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, протягом 22 травня росіяни 61 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.