Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)

Російські окупаційні війська 15 липня обстріляли селище Степногірськ Запорізької області, влучивши у адміністративну будівлю селищної ради. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню "Град". В результаті постраждало троє людей - дві жінки та один чоловік. Інші подробиці наразі не наводяться.

Зазначимо, що Степногірськ регулярно піддається ворожим обстрілам, а в останні декілька днів, за даними обласної військової адміністрації, це відбувається щоденно.