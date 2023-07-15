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Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)

Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022

Російські окупаційні війська 15 липня обстріляли селище Степногірськ Запорізької області, влучивши у адміністративну будівлю селищної ради. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню "Град". В результаті постраждало троє людей - дві жінки та один чоловік. Інші подробиці наразі не наводяться.

Фото 2 — Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 3 — Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 4 — Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 5 — Війська РФ влучили в будівлю селищної ради під Запоріжжям, є постраждалі (ФОТО)
Фото: Telegram/ermaka2022

Зазначимо, що Степногірськ регулярно піддається ворожим обстрілам, а в останні декілька днів, за даними обласної військової адміністрації, це відбувається щоденно.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов