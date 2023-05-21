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Війська РФ вночі атакували дронами Дніпропетровську область, а зранку обстріляли з артилерії
Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. У ніч на 21 травня ворог намагався атакувати регіон дронами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили. Блискуча робота!", - зазначив він.
За його словами, решта ночі пройшла без обстрілів, проте вже зранку ворог вдарив з важкої артилерiї по Нiкопольщині.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Поцілив по Мирівській громаді. Люди цiлi. Наслiдки атаки уточнюються", - додав Лисак.
Нагадаємо, 20 травня російські війська випустили з важкої артилерії понад 20 снарядів по Дніпропетровській області. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді.