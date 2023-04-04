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Війська РФ вночі обстріляли Сумщину: троє людей поранені
Російські окупанти в ніч на 4 квітня обстріляли дві громади Сумщини, внаслідок чого є поранені та руйнування. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зазначається, що загарбники вдарили по центральній частині міста Середина-Буда з артилерії – зафіксовано чотири "прильоти". Внаслідок цього троє людей отримали поранення. Ворог пошкодив приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.
Крім того, окупанти здійснили артобстріл Есманської громади – там також чотири "прильоти". Обійшлося без наслідків.
Нагадаємо, 2 квітня війська РФ прицільно обстріляли молоковоз у селі Бунякине на Сумщині. Внаслідок цього загинули двоє людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал