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Події
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Війська РФ вночі обстріляли Сумщину: троє людей поранені

Сумська область
Сумська область. Фото: Сумська обласна рада

Російські окупанти в ніч на 4 квітня обстріляли дві громади Сумщини, внаслідок чого є поранені та руйнування. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що загарбники вдарили по центральній частині міста Середина-Буда з артилерії – зафіксовано чотири "прильоти". Внаслідок цього троє людей отримали поранення. Ворог пошкодив приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.

Крім того, окупанти здійснили артобстріл Есманської громади – там також чотири "прильоти". Обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, 2 квітня війська РФ прицільно обстріляли молоковоз у селі Бунякине на Сумщині. Внаслідок цього загинули двоє людей.