Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Так, у ніч на 29 червня ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Чугуїв.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.

Крім того, протягом минулої доби, 28 червня, російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області.

Зокрема, у селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено приватні житлові будинки, а також поранено 70-річну жінку.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожої атаки загинуло троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

У селі Колодязне Куп'янського району через ворожі обстріли пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Також внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області.