Війська РФ за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області: є жертви

Російські загарбники протягом доби 30 вересня обстріляли здійснили 157 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами,12-ма безпілотниками окупанти атакували Гуляйполе, Новодарівку, Новопавлівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку та Малі Щербаки.

Також ворог здійснив:

сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Малій Токмачці й Роботиному;

пʼять авіаударів по Оріхову, Малій Токмачці та Новоандріївці;

шість ракетних ударів по Запоріжжю та Матвіївці;

127 артобстрілів по території Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Темирівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю зайнялась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури, постраждала одна людина віком 35 років. У Матвіївській територіальній громаді поранення отримали чоловіки 38, 50, 52, 55 й 61 років, а також 48-річна жінка. Крім того, під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель, поранення отримала жінка 66 років.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.