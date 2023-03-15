- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Війська РФ за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили ще 16
Російські загарбники обстрілами Донеччини протягом доби вбили одного жителів регіону та поранили ще 16. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вранці 15 березня.
За його словами, напередодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього одна людина загинула, ще девʼятеро дістали поранення.
На Волноваському напрямку ворог поранив одну людину та пошкодив три будинки у Пречистівці, під обстрілами також були Вугледар і Новоукраїнка.
На Донецькому напрямку вночі було гучно у Курахівській громаді. У Кураховому росіяни пошкодили вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків і трансформаторну підстанцію; у Дачному пошкоджено будівлі сільгосппідприємства. Також зафіксовано ворожі артилерійсбкі обстріли Мар’їнки, Красногорівки, Побєди і Зоряного. А в Галицинівці Новогродівської громади ворог пошкодив школу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Горлівському напрямку відомо про ще два пошкоджені багатоповерхівки та один приватний будинок, інформації про постраждалих немає. Під вогнем окупантів опинилися околиці Часовоярської та Торецької громад. У Костянтинівці поранено дві людини, пошкоджено вісім будинків. Ще один будинок пошкоджено в Олександро-Шультиному. А в Соледарській громаді інтенсивні обстріли тривали в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці.
На Лисичанському напрямку росіяни поранили одну людину й пошкодили один будинок у Колодязях Лиманської громади. Протягом дня відбулися численні обстріли Серебрянки Сіверської громади, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, пізно ввечері 14 березня російські окупанти вкотре обстріляли Курахове Донецької області, вдаривши з артилерії. Внаслідок цього місто частково залишилося без електропостачання.