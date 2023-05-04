Війська РФ застосували авіацію по Херсонщині: є поранені

Російські окупанти 4 травня обстріляли Херсонську область, вдаривши з авіації. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі "Суспільному".

За його словами, російська авіація скинула керовані бомби на село Кізомис та територію Бериславського району. Також авіабомби влучили поблизу районної лікарні.

Внаслідок дій росіян двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, протягом 3 травня російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона й області. Ворог обстріляв залізничний вокзал, будівельний магазин, продуктовий супермаркет та низку інших місць у регіоні.

Унаслідок російської агресії протягом доби в області загинули 23 людини. Ще 46, зокрема двоє дітей, дістали поранення.