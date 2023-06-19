АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Війська РФ завдали понад 100 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені

Запорізька область, руйнування
Наслідки російських обстрілів Запорізької області. Фото: Юрій Малашко / Telegram

Російська окупаційна армія протягом доби завдала 105 ударів по 22 містах і селах Запорізької області. Про це вранці 19 червня повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що загарбники двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали девʼять ударів з реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках, а також здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл.

Внаслідок цього зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд.

Через дії окупантів троє людей отримали поранення: жінки 60 та 66 років в Преображенці та ще одна жінка в Оріхові.

Крім того, вночі ворог атакував передмістя Запоріжжя. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Фото 2 — Війська РФ завдали понад 100 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
Наслідки російських обстрілів Запорізької області. Фото: Юрій Малашко / Telegram
Фото 3 — Війська РФ завдали понад 100 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
Наслідки російських обстрілів Запорізької області. Фото: Юрій Малашко / Telegram
Фото 4 — Війська РФ завдали понад 100 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
Наслідки російських обстрілів Запорізької області. Фото: Юрій Малашко / Telegram
Автор:
Артем Ющенко