Війська РФ завдали ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина

Російські окупанти в пʼятницю, 11 серпня, завдали ракетного удару по Івано-Франківщині, влучивши по цивільному об’єкту. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зазначається, що внаслідок атаки є постраждалі. Зокрема, в критичному стані до лікарні було доставлено дитину: медики робили все можливе, але, на жаль, не змогли врятувати її життя.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, дитина отримала травми, несумісні з життям. Вона померла на операційному столі.

Оновлено. В Офісі генпрокурора поінформували, що росіяни атакували інфраструктуру Івано-Франківщини близько 10-ї години, застосувавши аеробалістичні ракети.

Снаряд влучив по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки російського удару по Івано-Франківщині, 11 серпня 2023. Фото: Офіс генерального прокурора / Telegram Наслідки російського удару по Івано-Франківщині, 11 серпня 2023. Фото: Офіс генерального прокурора / Telegram Наслідки російського удару по Івано-Франківщині, 11 серпня 2023. Фото: Офіс генерального прокурора / Telegram

Обстріли сьогодні: 11 серпня 2023

Вранці 11 серпня по всій Україні лунала повітряна тривога. Про вибухи повідомлялося, серед іншого, на Хмельниччині та Вінничині.

Також росіяни здіснили повітряну атаку на Київ – уламки ракети впали на території дитячої лікарні та в одному з житлових масивів Оболонського району. Крім того, падіння уламків зафіксували в Дніпровському районі столиці. Обійшлося без пошкоджень, загорань та потерпілих.