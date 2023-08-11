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Війська РФ завдали ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Російські окупанти в пʼятницю, 11 серпня, завдали ракетного удару по Івано-Франківщині, влучивши по цивільному об’єкту. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Зазначається, що внаслідок атаки є постраждалі. Зокрема, в критичному стані до лікарні було доставлено дитину: медики робили все можливе, але, на жаль, не змогли врятувати її життя.
Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, дитина отримала травми, несумісні з життям. Вона померла на операційному столі.
Оновлено. В Офісі генпрокурора поінформували, що росіяни атакували інфраструктуру Івано-Франківщини близько 10-ї години, застосувавши аеробалістичні ракети.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Снаряд влучив по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.
Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли сьогодні: 11 серпня 2023
Вранці 11 серпня по всій Україні лунала повітряна тривога. Про вибухи повідомлялося, серед іншого, на Хмельниччині та Вінничині.
Також росіяни здіснили повітряну атаку на Київ – уламки ракети впали на території дитячої лікарні та в одному з житлових масивів Оболонського району. Крім того, падіння уламків зафіксували в Дніпровському районі столиці. Обійшлося без пошкоджень, загорань та потерпілих.