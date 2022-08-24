Війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі на півночі Хмельниччини - голова ОВА

Російські війська завдали два удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району Хмельницької облаасті. Про це повідомив у відео в соцмережах начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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"Доброго вечора, Хмельниччино! Сьогодні рашистські свинособаки вирішили "привітати" і нашу область з Днем незалежності України! Завдано два ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району", - сказав він, не розкривши подробиць.

За його словами, виниклу пожежу вже локалізували, на місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Гамалій додав, що в будинках, що знаходяться поруч, внаслідок вибуху вибито вікна та двері. Інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Нагадаємо, що 28 квітня влада вже повідомляла про ракетний удар "у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району". Крім того, на початку липня на територію району впала одна зі збитих українськими силами російських ракет.

Зазначимо також, що 24 серпня, за словами президента Володимира Зеленського, щонайменше 15 людей загинули внаслідок ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Крім цього, було завдано удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області.