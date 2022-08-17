Війська РФ завдали удару по гуртожитку в Харкові: шість людей загинули, 16 поранені (ВІДЕО)

Ввечері 17 серпня російські війська вчергове обстріляли житловий сектор Салтівського району Харкова, влучивши у гуртожиток. Про це повідомляють начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

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За їх словами, внаслідок "прильоту" в житловій будівлі зайнялася сильна пожежа, на місці працюють рятувальники та медики екстреної допомоги.

Станом на 22:34 Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу принаймні шість людей загинули, а ще 16 отримали поранення.

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - прокоментував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо також, що напередодні ввечері російські військові також вчергове обстріляли Салтівський район Харкова, зокрема поціливши по місцевому трамвайному депо. При цьому в ніч на вівторов окупанти здійснили обстріли по території відразу п'яти з дев'яти адміністративних районів Харкова. За словами Терехова, такого радіусу ракетних ударів по місту не було вже давно.