Війська РФ завдали удару по Сумщині: є загиблий і поранені

Російська армія вранці 22 липня обстріляла селище в Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого, за попередніми даними, одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що ще четверо людей отримали поранення. Їх доставили до медичного закладу.

Окупанти відкрили вогонь із артилерії близько 10:00 години. Загалом було зафіксовано 14 вибухів.

У результаті зазнали руйнувань будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта в коментарі "Суспільному", ворог обстріляв центр селища Угроїди. Через це загинув 56-річний чоловік.

Обстріли Сумщини: евакуація з регіону

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Сумщини, розташовані поблизу кордону з РФ. У звʼязку з цим жителі регіону можуть безкоштовно евакуюватися – відповідний потяг щодня вирушає з Сум до Києва.

По прибуттю в столицю громадянам надають по 3 тис. грн для дітей і осіб із інвалідністю, а також по 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Передбачалося, що всіх бажаючих розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району на Київщині.

Як розповідав очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, під евакуацію підпадають жителі 15 громад в чотирьох районах області.