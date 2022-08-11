Війська РФ знову обстріляли ЗАЕС: "прилетіло" поруч зі сховищем джерел випромінювання - "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що 11 серпня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію й території поблизу неї. Про це йдеться у Telegram-каналі НАЕК.

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"Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився. Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС", - сказано в ньому.

В "Енергоатомі" зазначають, що внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, оскільки задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар.

"Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни. Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС", - заявили в держкомпанії.

Нагадаємо, що раніше в серпні українська сторона вже неодноразово заявляла про обстріли з російського боку по окупованій росіянами ЗАЕС. Зокрема, 7 серпня "Енергоатом" повідомив про пошкодження через це трьох датчиків сховища відпрацьованого ядерного палива на території станції.

Україна наразі офіційно звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії на ЗАЕС, яка б включала й військових експертів, але мала б дістатися станції лише через підконтрольну Україні територію.