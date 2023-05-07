Війська РФ знову вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровської області. Так, 7 травня ворог знову обстріляв Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні маємо ще одного постраждалого у Нікополі. Людина їздила у справах, коли ворог вгатив по місту із важкої артилерії. У 43-річного чоловіка – рвані рани голови і грудної клітини", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені АЗС та транспортне підприємство. Крім того, ворожі снаряди побили дві автівки та пошкодили лінію електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня загарбники атакували Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого загинула 72-річна жінка та ще двоє місцевих постраждали.