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Війська РФ знову вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровської області. Так, 7 травня ворог знову обстріляв Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні маємо ще одного постраждалого у Нікополі. Людина їздила у справах, коли ворог вгатив по місту із важкої артилерії. У 43-річного чоловіка – рвані рани голови і грудної клітини", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені АЗС та транспортне підприємство. Крім того, ворожі снаряди побили дві автівки та пошкодили лінію електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня загарбники атакували Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого загинула 72-річна жінка та ще двоє місцевих постраждали.

Автор:
Ніна Комащенко