Війська РФ знову вдарили по Харківщині: є жертва та поранені

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Харківської області. Так, 10 серпня ворог обстріляв Куп'янський та Чугуївський райони області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні в селі Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.

Крім того, ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Там поранення отримав 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

Зауважимо, ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту.

Тільки протягом доби 9 серпня росіяни масовано обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Загарбники з використовували керовані авіабомби та інше озброєння.