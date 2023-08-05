Воєнна загроза. Україна оголосила про небезпеку в акваторії кількох портів РФ

Україна оголосила про воєнну загрозу для судноплавання в акваторії шістьох російських портів на Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні Держгідрографії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – ідеться в повідомленні.

Попередження випустили в пʼятницю, 4 серпня, до подальшого скасування.

Також на сайті Держгідрографії вказано, що з 05:00 20 липня через небезпеку заборонено судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України.

Вихід РФ із зернової угоди: наслідки

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міністерство оборони Росії заявляло, що з 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, "розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення", а країни їхніх прапорів "вважатимуться втягнутими в конфлікт" на боці України.

Після такого кроку РФ Міноборони України оголосило, що вважатиме перевізниками вантажів воєнного призначення всі кораблі, які рухаються в напрямку російських морських портів та тимчасово окупованих українських морських портів.

"Оленогорский горняк" і "Сиг": атаки на російські судна

За останні дві ночі два російські судна зазнали ударів морськими дронами. 4 серпня апарати атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну й тепер не може виконувати свої бойові завдання.

Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".

А в ніч на 5 серпня вибух пролунав у Керченській протоці – там пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг".

Як свідчать переговори екіпажу судна, танкер залишився на плаву, але втратив можливість пересуватися без буксира.

"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що атака була спецоперацією СБУ та ВМС України. Для неї також застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" пальним. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.