Військові РФ нанесли три авіаційні удари по Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 8 серпня ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту. Через російську агресію поранення отримав 63-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

"Від артилерійських обстрілів постраждала територія Новоолександрівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Малої Токмачки, Затишшя, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та Лобкового", - зазначив Малашко

Він додав, що 4 обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, 4 БПЛА-атаки - по Новодарівці, Кам'янському та Лук'янівці.

Крім того, 3 авіаційні удари військові РФ нанесли по Оріхову та Новодарівці.

Як повідомив очільник області, внаслідок підступного удару ворога по Оріхову поранення отримав 63-річний чоловік, його доставлено в лікувальну установу.

Крім того, за добу надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Зауважимо, окупанти посилили обстріли Запорізької області. За добу 7 серпня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах. Три ракетні удари ворог завдав по Юрьївці, авіаудари - по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.