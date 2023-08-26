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Події
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Військові РФ обстріляли чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

харківщина, обстріл
Наслідки одного з обстрілів Харківщини у серпні. Фото: обласна прокуратура

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Так, протягом доби 25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.

Так, у Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства, там сталася пожежа.

Крім того, у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - зазначив Синєгубов.

Також тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 24 серпня ворог обстріляв п’ять районів Харківщини, внаслідок чого постраждав 59-річний цивільний чоловік.

Автор:
Ніна Комащенко