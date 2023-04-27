Військові РФ обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: три людини загинули та чотири поранені

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 26 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є жертви.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни напередодні завдали 5 ракетних ударів по Дружківці, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків і школа, обійшлося без жертв.

На Волноваському напрямку ворог тричі обстріляв з артилерії Пречистівку і двічі з Градів — Новоукраїнку.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів у Веселому Гаю Курахівської громади одна людина дістала поранення, також там пошкоджено 10 будинків.

На Горлівському напрямку через ворожі обстріли у Костянтинівці одна людина загинула і ще одна дістала поранення, також у місті пошкоджені 7 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено 9 будинків та інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Званівці, у селі також пошкоджено 3 будинки. У Ямполі Лиманської громади поранена одна людина і пошкоджено 8 будинків.

"Всього за добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще чотирьох", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня ворог ракетами С-300 поцілив по відділку поліції у Дружківці, внаслідок чого поранення дістали троє поліцейських.