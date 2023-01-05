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Військові РФ обстріляли село в Запорізькій області: є загиблі
Армія Російської Федерації зранку 5 січня відкрила вогонь з артилерії по селу Приморське у Степногірській територіальній громаді Запорізької області.
Про це в Facebook повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок обстрілу дві людини загинули. Ще три людини отримали поранення. Один загиблий і один поранений — працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам.
"Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!", — додав Старух.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі 3 січня армія РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа.
Крім того, 29 грудня ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.