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Військові РФ обстріляли село в Запорізькій області: є загиблі

Військові РФ обстріляли село в Запорізькій області: є загиблі

Армія Російської Федерації зранку 5 січня відкрила вогонь з артилерії по селу Приморське у Степногірській територіальній громаді Запорізької області.

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Про це в Facebook повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Фото 2 — Військові РФ обстріляли село в Запорізькій області: є загиблі

Внаслідок обстрілу дві людини загинули. Ще три людини отримали поранення. Один загиблий і один поранений — працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам.

"Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!", — додав Старух.

Фото 3 — Військові РФ обстріляли село в Запорізькій області: є загиблі

Нагадаємо, вночі 3 січня армія РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. 

Крім того, 29 грудня ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.

Автор:
Віта Молодан