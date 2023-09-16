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Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)

Фото: Telegram/synegubov
У Петропавлівці внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Фото: Telegram/synegubov

Двоє людей загинули та ще одна поранена 16 вересня внаслідок удару російських військ керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю біля села Стрілеча Липецької громади Харківської області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Крім того, росіяни обстріляли в суботу село Петропавлівка Куп'янського району. Там зазнав поранення цивільний чоловік 23 років. Пошкоджено автомобіль (на фото). Потерпілого госпіталізували до лікувальної установи.

Фото 2 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Примітно також, що минулої доби вночі, як повідомили в обласній прокуратурі, російська армія обстріляла селище прикордонне Козача Лопань, розташоване неподалік від Стрілечої.

За попередніми даними, обстріл здійснено з артилерії. Пошкоджено будівлю церкви, залізничний вокзал, житлові будинки та торгові об‘єкти. Традиційно розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото 3 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 4 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 5 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 6 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 7 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 8 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 9 — Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що раніше у суботу росіяни нанесли удар по Холодногірському району Харкова ракетами С-300. За попередньою інформацією від медиків, поранення отримали пʼятеро цивільних.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов