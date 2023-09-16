Військові РФ вбили двох людей у прикордонному селі на Харківщині, під Куп'янськом поранили чоловіка (ФОТО)

Двоє людей загинули та ще одна поранена 16 вересня внаслідок удару російських військ керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю біля села Стрілеча Липецької громади Харківської області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Крім того, росіяни обстріляли в суботу село Петропавлівка Куп'янського району. Там зазнав поранення цивільний чоловік 23 років. Пошкоджено автомобіль (на фото). Потерпілого госпіталізували до лікувальної установи.

Примітно також, що минулої доби вночі, як повідомили в обласній прокуратурі, російська армія обстріляла селище прикордонне Козача Лопань, розташоване неподалік від Стрілечої.

За попередніми даними, обстріл здійснено з артилерії. Пошкоджено будівлю церкви, залізничний вокзал, житлові будинки та торгові об‘єкти. Традиційно розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що раніше у суботу росіяни нанесли удар по Холодногірському району Харкова ракетами С-300. За попередньою інформацією від медиків, поранення отримали пʼятеро цивільних.