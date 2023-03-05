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Військові РФ знищили цивільне авто у прикордонному селі на Харківщині: пасажири загинули
Дві людини загинули 5 березня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля в селі Бударки Вовчанської громади Харківської області. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури було розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Його проводять слідчі відділу №1 Чугуївського райуправління поліції (Вовчанськ).
За даними слідства, російські військові здійснили артилерійський обстріл села, влучивши в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці. Наразі встановлюються всі деталі події.
Нагадаємо також, що в ніч проти неділі в Куп'янську Харківської області внаслідок російських обстрілів було пошкоджено декілька житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Пошкоджень зазнали освітній заклад, пологовоий будинок та залізничний вокзал. Через влучання снаряда в будинок загинув 65-річний чоловік.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що загиблий внаслідок обстрілів нещодавно був і у Вовчанську: це сталося вдень 18 лютого, коли ворожий снаряд влучив у приватний будинок.