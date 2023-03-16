Військові збили китайський дрон Mugin-5 на сході України - CNN

Українські військові збили у Донецькій області модернізований безпілотник Mugin-5 китайського виробництва.

Про повідомляє CNN.

Дрон Mugin-5 виготовляє китайський виробник, що базується в портовому місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

За інформацією CNN, деякі технічні блогери кажуть, що ці машини відомі як "дрони Alibaba", оскільки вони були доступні для продажу за ціною до 15000 доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao.

Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній дрон, назвавши інцидент "дуже сумним".

Експерти вважають, що безпілотник був модернізований. Про це свідчить виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм бомби.

Нагадаємо, управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вирішило запровадити санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж та постачання аерокосмічних компонентів, які можуть використовуватися при виробництві безпілотних літальних апаратів Іранською авіабудівною промисловою компанією (HESA).