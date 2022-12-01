Винуватцю ДТП з маршруткою на Чернігівщині, в якому загинули 14 людей, дали 9 років тюрми

Суд визнав мешканця Чернігівського району винним у дорожньо-транспортній пригоді, що призвела до загибелі 14 людей у грудні 2021 року. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

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Тоді водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись автодорогою Чернігів - Грем’яч у напрямку міста Мена, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes сполученням Борзна - Чернігів, що прямував до обласного центру.

Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб, а ще чотири людини отримали тілесні ушкодження. Чоловіку інкримінували частину 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

​Під час судових дебатів прокурор довів обґрунтованість та достатність досліджених доказів вини обвинуваченого та звернув увагу суду на наслідки, спричинені ДТП.

Суд врешті призначив обвинуваченому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. На даний час вирок ще не набрав законної сили, оскільки дається час на його оскарження.