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Винуватцю ДТП з маршруткою на Чернігівщині, в якому загинули 14 людей, дали 9 років тюрми
Суд визнав мешканця Чернігівського району винним у дорожньо-транспортній пригоді, що призвела до загибелі 14 людей у грудні 2021 року. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.
Тоді водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись автодорогою Чернігів - Грем’яч у напрямку міста Мена, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes сполученням Борзна - Чернігів, що прямував до обласного центру.
Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб, а ще чотири людини отримали тілесні ушкодження. Чоловіку інкримінували частину 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Під час судових дебатів прокурор довів обґрунтованість та достатність досліджених доказів вини обвинуваченого та звернув увагу суду на наслідки, спричинені ДТП.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Суд врешті призначив обвинуваченому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. На даний час вирок ще не набрав законної сили, оскільки дається час на його оскарження.