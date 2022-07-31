Вирішили виправдати скасування параду: окупанти заявили, що штаб Чорноморського флоту атакували ЗСУ

Російські пропагандистські ЗМІ 31 липня повідомили, що в окупованому Севастополі український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту, через що в місті скасували святкові заходи до дня військово-морського флоту.

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Російські ЗМІ з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва повідомляють, що український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту у Севастополі.

За інформацією пропагандистів, поранено 5 людей.

Крім того, всі святкові заходи на честь дня ВМФ у місті скасовано з міркувань безпеки.

Крім того, пропагандисти опублікували і фото пошкодженого штабу.

Відвертою провокацією назвав історію російських пропагандистських ЗМІ про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі речник Одеської ОВА Сергій Братчук

"Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Усьому свій час. Витримки всім нам та мужності", - заявив Братчук.