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Вирішили виправдати скасування параду: окупанти заявили, що штаб Чорноморського флоту атакували ЗСУ
Російські пропагандистські ЗМІ 31 липня повідомили, що в окупованому Севастополі український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту, через що в місті скасували святкові заходи до дня військово-морського флоту.
Російські ЗМІ з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва повідомляють, що український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту у Севастополі.
За інформацією пропагандистів, поранено 5 людей.
Крім того, всі святкові заходи на честь дня ВМФ у місті скасовано з міркувань безпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, пропагандисти опублікували і фото пошкодженого штабу.
Відвертою провокацією назвав історію російських пропагандистських ЗМІ про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі речник Одеської ОВА Сергій Братчук
"Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Усьому свій час. Витримки всім нам та мужності", - заявив Братчук.