Виробник тепловізорів Archer звинувачує детективів НАБУ у неправомірних діях під час обшуків

Детективи Національного бюро провели обшуки в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

"Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій", - зауважили в НАБУ.

У відомстві повідомили, що закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

"Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку", - підкреслили в НАБУ.

У відомстві не розкривають назву підприємства, але як повідомив керівник виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer Олександр Яременко на своїй сторінці у Facebook, НАБУ провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників компанії.

Він стверджує, що під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів.

Яременко підкреслив, що ухвала суду, з якою якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

Також, за його словами, правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

Крім того, Яременко заявляє, що "молода слідча НАБУ" навіть не розуміє суті справи і специфіку роботи компанії.

"Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо", - додав Яременко.

Натомість в НАБУ стверджують, шо під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

"Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку", - переконують в НАБУ.

Там додають, що окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

Також під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, переконують в НАБУ, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

"Обшук – одна із слідчих дій, які проводяться під час розслідування для збору необхідних доказів. Детективи НАБУ завжди дотримуються високих моральних та професійних стандартів, зокрема під час здійснення досудового розслідування. Разом з тим, можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ", - підкреслили в НАБУ.

У відомстві зауважили, що наразі розслідування триває, встановлюються всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. Розголошення інших відомостей може зашкодити досудовому розслідуванню.

З огляду на важливість справи, НАБУ обіцяє інформувати про подальший її перебіг максимально відкрито та прозоро.