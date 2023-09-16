Виросла на $1,5 мільярда: У Мінекології збільшили оцінку шкоди довкіллю від війни

За останні два з половиною місяці сума шкоди, нанесеної довкіллю війною, зросла майже на 1,5 мільярда доларів і на сьогодні становить вже 57 мільярдів, що, однак, не є остаточною сумою.

Як повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, про це міністр Руслан Стрілець розповів на другому засіданні міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни під співголовуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та екс-віце-прем’єр-міністра, колишнього міністра закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

За словами чиновника, сьогодні триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни, що передбачає, зокрема, адвокацію пункту 8 запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру" (підтримка України в ключових напрямках забезпечення екологічної безпеки та протидії екологічним наслідкам війни).

"Працюємо з міжнародними партнерами. Місія Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) уже підготувала проєкт оцінки наслідків для довкілля від підриву Каховської ГЕС. На основі цього звіту вони мають розробити програму відновлення довкілля", - зазначив міністр.

Також, за словами Стрільця, ведеться відновлення лісів там, де це можливо: так, за програмою "Зелена країна" цього року відтворено ліс на майже 16 тисячах гектарів. Зокрема, навесні було висаджено понад 112 мільйонів саджанців лісу, а восени заплановано висадити не менше 90 мільйонів дерев.

Крім того, силами працівників нацпарків однорічними рослинами засіяно сотні гектарів дна Каховського водосховища, що допоможе запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

Профільний міністр зазначив, що сьогодні близько 700 тисяч га українських лісів розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, а 2,4 мільйога га – на звільнених територіях, і ці ліси потребують відновлення. 20% охоронних територій України постраждали від війни. Під російською окупацією на сьогодні перебувають 10 національних парків, вісім природних та два біосферні заповідники.

"Екологічний напрям має на меті розробку та впровадження цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Відповідні механізми, що будуть розроблені й застосовані для України, мають бути універсальними та ефективно запобігати злочинам проти довкілля у світі, бути відображеними у відповідних резолюціях Генасамблеї ООН та інших документах системи міжнародного права", – вказав при цьому Єрмак.

Як повідомили в президентській пресслужбі, генеральний прокурор Андрій Костін в свою чергу поінформував, що наразі розслідується 14 випадків екоциду, скоєного під час агресивної війни РФ проти України. Зафіксовано вже 252 воєнних злочини, які призвели до заподіяння шкоди довкіллю.

За підсумками засідання було ухвалено рамковий документ згаданої робочої груп. Ним визначені три пріоритети її роботи: максимально повна оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук найкращої стратегії визначення та забезпечення відповідальності й відшкодування за ці злочини, а також рекомендацій щодо післявоєнного переходу України до "зеленої" економіки.