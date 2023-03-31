Витік авіапалива на 6,5 млн грн: ДБР підозрює військового в недбалості

Правоохоронці підозрюють українського військового у допущенні витоку 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, в серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив щільність резервуара, в який відвантажили авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани рідина вартістю 6,5 млн грн витекла.

Військовому повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.