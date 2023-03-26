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Події
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Влада Авдіївки вирішила повністю евакуювати комунальні служби

Авдіївка, будинок, руйнування
Наслідки одного з російських обстрілів Авдіївки. Фото: Віталій Барабаш / Telegram

Із Авдіївки Донецької області розпочнуть евакуацію останніх працівників комунальних служб, які ще залишилися в місті. Про це 26 березня повідомив очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, евакуація комунальників відбуватиметься в кілька етапів. Однак в місті вже скоро не буде можливості навіть зарядити телефон.

"Бо ще пару днів і нікому буде обслуговувати генератори, мобільну вежу запускати", – пояснив Барабаш.

Також у місті вимикатимуть мобільний звʼязок, оскільки є люди, які надають інформацію ворогу.

При цьому Барабаш вкотре закликав жителів Авдіївки евакуюватися, адже російські окупанти масово знищують житлові будинки.

Нагадаємо, що лише вранці 26 березня війська РФ завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці. Ворог поцілив по двох багатоквартирних будинках. Нині в місті залишаються близько двох тисяч мирних жителів.