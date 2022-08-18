Власника московського клубу Soho Рапопорта, який активно виступав проти агресії РФ, знайшли мертвим

52-річний власник елітного московського клубу Soho Roоms Ден Рапопорт, який відкрито виступав проти вторгнення Росії в Україну, випав з житлового будинку, маючи при собі 2600 доларів готівкою. Про це повідомляє видання DailyMail.com.

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Спочатку поліція заявляла, що він наклав на себе руки, про що свідчила передсмертна записка. При цьому його дружина спростувала інформацію про записку.

Також відомо, що незадовго до смерті він повідомляв у Facebook, що російська венчурна фірма намагається незаконно витребувати з нього 10 тисяч доларів. За три дні до смерті Рапопорт опублікував у Facebook зображення Мерилін Брандо в ролі полковника Курца в фільмі "Апокаліпсис сьогодні" зі коментарем: "Жах, жах".

Крім того, він підтримував Україну у своїх соцмережах. Рапопорт писав: "Україна захищає свободу й демократію. Будь ласка, допоможіть їм".

У 2007 році бізнесмен разом із партнером відкрив у Москві клуб Soho Rooms, який згодом став одним із найуспішніших у столиці РФ. У 2012 він повернувся до США, де жив довгий час та отримав освіту ще до переїзду в РФ.

У 2016 році Рапопорт вирішив переїхати до Києва, де зайнявся банківською справою та намагався побудувати бізнес.

Рапопорт — не перший російський бізнесмен, що загинув за загадкових обставин. Щонайменше шість відомих російських бізнесменів нібито покінчили життя самогубством з кінця січня, причому троє з них нібито перед цим вбили членів своїх сімей. У січні знайшли мертвим начальника транспортного відділу "Газпром інвест" Леоніда Шульмана.

Через місяць був знайдений мертвим ще один топ-менеджер "Газпрому" — Олександр Тюлак. 28 лютого знайшли мертвим у своєму будинку в англійському графстві Суррей російського мільярдера українського походження Михайла Вотфорда.

Після нього загадково загинув російський бізнесмен Василь Мельников. Його знайшли мертвим разом із сім'єю в Нижньому Новгороді наприкінці березня.

У квітні помер колишній віце-президента Газпромбанку Владислав Аваєв. Його знайшли разом з мертвими дружиною та донькою у своїй московській квартирі. Через день неподалік Барселони було знайдено мертвим Сергія Протосеня, колишнього керівника газової компанії "Новатек", яка частково належить "Газпрому". Тіла його дружини та дочки знайшли поруч.