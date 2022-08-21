ВМС знищили морську міну в Одеській області

Військово-морські сили Збройних сил України знищили дрейфуючу міну у Чорному морі біля Одеської області. Про це повідомляє прес-служба ВМС.

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"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 21 серпня в акваторії Чорного моря перебувають 5 російських кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр".