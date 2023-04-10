ВМС ЗСУ назвали поточну кількість російських кораблів у Чорному морі: залп ракет зменшився

У Чорному морі станом на ранок 10 квітня на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі. Про це повідомила пресслужба Військово-морських Сил ЗСУ.

Зазначається, що з них одне судно є носієм крилатих ракет "Калібр". Залп становить до чотирьох ракет.

Водночас в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

А в Середземному морі росіяни тримають до семи кораблів, три з яких – носії "Калібрів". Загальний залп – до 20 ракет.

Нагадаємо, 9 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували девʼять ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становив до восьми ракет.

При цьому кількість суден в Азовському та Середземному морях за добу не змінилася.