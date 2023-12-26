Внаслідок атаки дронами є влучання на Миколаївщині та Одещині: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ у ніч на 26 грудня запустила ударні БПЛА для атаки України. Зафіксовано влучання по промисловому підприємству на Миколаївщині та об'єкту інфраструктури на Одещині

ППО знищила 13 дронів

Із 18.30 25 грудня по 03.00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed», повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Усього зафіксовано пуски 19 «Шахедів» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – РФ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Влучання на Одещині та Миколаївщині

У оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Миколаївській та Одеській областях зафіксували влучання "Шахедів".

На Миколаївщині ворожий безпілотник влучив по промисловому підприємству, внаслідок чого було пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

"В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У ОК уточнили, що підрозділи "Півдня" знищили дев'ять "Шахедів": один над Херсонщиною та ще по чотири у небі Миколаївщини та Одещини.

На Херсонщині є поранений

За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Ворог обстріляв з артилерії Дніпропетровщину

Військові Російської Федерації ввечері 25 грудня завдали артилерійського удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері російські війська накрили артвогнем Нікопольщину. Гучно було у райцентрі", - зазначив Лисак.

Він додав, що люди не постраждали. Наслідки обстрілу наразі зʼясовуються.

В інших районах області ніч минула спокійно – без ворожих атак.

Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по селу Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Також вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Крім того, ворог обстріляв село Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.

Також в результаті російського обстрілу села Козача Лопань пошкоджено приватний будинок.

Росіяни завдали 84 удари по 19 населених пунктах Запорізької області

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби загарбники двічі обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 13 безпілотниками Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Червоне, Чарівне, Роботине й Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Левадного, Темирівки, Полтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 69 артударів.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян.