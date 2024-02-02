Внаслідок атаки дронів Кривий Ріг без світла, є влучання на Кіровоградщині: ситуація у регіонах

У ніч проти 2 лютого російські окупанти вкотре запустили ударні дрони по території України. У Кривому Розі ворожий дрон пошкодив підстанцію «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі. Також ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області.

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ППО знищила 11 "шахедів"

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі ворог запустив 24 ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

"Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Кривому Розі ворожий дрон пошкодив підстанцію «Укренерго»

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками.

"Три "шахеди" збили оборонці з ПвК "Схід". Але є і влучання БпЛА. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис. абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню", - зауважив Лисак.

Як повідомляє НЕК “Укренерго”, внаслідок пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго», у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Наразі фахівці «Укренерго» та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Дрон поцілив в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині

Як повідомляють Сили оборони Півдня, 5 БпЛА було знищено в їхній зоні відповідальності: З на Кіровоградщині та 2 на Херсонщині.

"На жаль, ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині загинули двоє людей

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення.

Окупанти обстріляли понад 17 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, упродовж доби російські війська здійснили обстріли близько 17 населених пунктів Харківської області.

Авіаційних ударів окупанти завдали поблизу сіл Колодязне, Синьківки, Піщане.

Також вночі у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА.

У Вовчанську внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі.

Внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж.

У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранені двоє чоловіків

Минулої доби ворог атакував 25 населених пунктів Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Окупанти здійснили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Левадному, Новоіванівці, Новодарівці, Новоданилівці, Щербакам, Гуляйпільському, Малим Щербакам, П'ятихатках та Степовому, а також обстріляли з РСЗВ Кам'янське.

103 артудари прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Роботиного, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Степового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, в Авдіївці поранено людину, а у Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків.

У Лиманській громаді пошкоджено амбулаторію в Зарічному, зруйновано будинок в Іванівці.

У Переїзному Званівської громади 1 будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.