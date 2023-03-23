Внаслідок авіаудару по Авдіївці загинули дві людини

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли Донецької області. 23 березня росіяни вдарили по Краматорську. Пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

Війська РФ завдали авіаракетного удару по Авдіївці: три ракети поцілили на територію АКХЗ. Загинули дві людини, 7 будинків пошкоджено. Також під ворожий вогонь потрапили Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка, повідомляє очільник області Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку обстрілами зруйновано чотири житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр, поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

Загалом по області чотири людини дістали поранення.

21 березня лише в Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей: двоє загинули у Часовому Яру, одна людина у Красногорівці і ще одна – у Бахмуті.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, росіяни не полишають намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Вони намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняються. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 83 атаки на східній ділянці фронту.