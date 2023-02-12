Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів області.

Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції.

Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Також 11 лютого о 23:15 ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Внаслідок удару поранення отримав 35-річний чоловік.

Зазначимо, внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району 10 лютого пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля "Ощадбанку", аптека, дитячий садок та інші цивільні об'єкти. Отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка.