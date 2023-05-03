Внаслідок масованої атаки окупантів по Херсонщині загинуло 16 людей, 22 були поранені

Зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 16 людей. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під обстріл окупантів поблизу села Степанівка, потрапила бригада служби повітряних та кабельних електричних мереж "Херсонобленерго", повідомляє Офіс генпрокурора.

Енергетики лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом.

На жаль, від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули. Це майстер Владислав Підгайний, електромонтери Андрій Федоткін та Артем Веретельник.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Впродовж 3 травня росіяни кілька разів завдавали ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Херсона й області.