АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Внаслідок нічного обстрілу Херсона є загибла та поранені

Внаслідок нічного обстрілу Херсона є загибла та поранені
Через нічний обстріл Херсона було поранено щонайменше сім людей. Фото: Офіс Генпрокурора

Російська армія продовжує накривати вогнем оселі херсонців у центральній частині міста. Вночі, 7 серпня, загарбника завдали удару по будинкам цивільних, внаслідок чого є загибла та поранені. Постраждали і рятувальники, які гасили пожежу.

Про це повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, близько 00:50 окупанти обстріляли багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого одну людину було госпіталізовано. Під час гасіння пожежі також постраждали двоє рятувальників, яких госпіталізувати до лікарні із загальним перегрівом тіла. 

Через пів години загарбники продовжили обстріли. Внаслідок цього, один з ворожих снарядів влучив в оселю. Там загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. 

Близько 03:15 армія РФ знову атакувала житловий будинок. Поранення отримала 93-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та контузією її госпіталізували до лікарні.

Загалом, через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано, але дані уточнюються.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 6 серпня 30 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко