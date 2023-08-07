Внаслідок нічного обстрілу Херсона є загибла та поранені

Російська армія продовжує накривати вогнем оселі херсонців у центральній частині міста. Вночі, 7 серпня, загарбника завдали удару по будинкам цивільних, внаслідок чого є загибла та поранені. Постраждали і рятувальники, які гасили пожежу.

Про це повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, близько 00:50 окупанти обстріляли багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого одну людину було госпіталізовано. Під час гасіння пожежі також постраждали двоє рятувальників, яких госпіталізувати до лікарні із загальним перегрівом тіла.

Через пів години загарбники продовжили обстріли. Внаслідок цього, один з ворожих снарядів влучив в оселю. Там загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 армія РФ знову атакувала житловий будинок. Поранення отримала 93-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та контузією її госпіталізували до лікарні.

Загалом, через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано, але дані уточнюються.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 6 серпня 30 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.