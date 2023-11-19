Внаслідок нічної атаки дронів на Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт та п'ять будинків на Черкащині: ситуація у регіонах

Уночі неділі, 19 листопада, російські терористи атакували Україну "шахедами". ППО знищила 15 з 20 дронів. На Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

ППО знищили 15 із 20 "шахедів"

У ніч на 19 листопада протиповітряна оборона України знищила 15 з 20 ворожих дронів, які випустила Російська Федерація, інформує пресцентр Повітряних сил України.

Окупанти атакували українські регіони ударними БПЛА типу Shahed з півночі, а саме Курської області РФ.Так, за ніч було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою Повітряним силам вдалося знищити 15 ударних БПЛА Shahed-136/131.

У Києві ППО уразила близько десятка ворожих цілей

Під час нічної атаки безпілотників ППО уразила на території Києва та на підступах до міста близько десятка ворожих цілей, інформує начальник КМВА Сергій Попко.

"Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знову були застосовані баражуючі боєприпаси типу Shahed", - повідомив він.

За словами Попка, російські БПЛА були запущені багатьма групами й заходили для атаки Києва хвилями з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Через це тривога в столиці оголошувалася кілька разів.

Натомість силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. Станом на зараз, у місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

На Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. На Київщині активно працювала ППО.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована", - зазначив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він додав, що усі екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

На Черкащині уламками дронів пошкоджено п'ять будинків

Силами ППО в небі над Звенигородщиною збили ворожий БпЛА, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

У небі над Сумщиною знищили три дрони-камікадзе

Вночі під час масованої ворожої атаки безпілотниками у Сумській області силами ППО було збито три ударних безпілотники, повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні вночі у небі Сумщини знищено три ворожих БпЛА «Шахед». Дякуємо нашим захисникам неба!", - йдеться у повідомленні.

Окупанти випустили по Херсонщині 389 снарядів

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Війська РФ обстріляли 3 райони Харківщини

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Зокрема, під вогнем перебували Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Загарбники завдали артилерійського удару по Очакову

Росіяни вночі завдали артилерійського удару по місту Очаків Миколаївської області, повідомила у Фейсбуці Миколаївської ОВА.

"Сьогодні вночі, 19 листопада, о 00:36 ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, постраждалих немає.

Ворог обстріляв 25 населених пунктів Запорізької області

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 132 удари по 25 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

115 артобстрілів прийшлися по території Новодарівки, Новоандріївки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Малинівці, Малим Щербакам та Степовому, 2 ракетних удари по Таврійському, а також 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Левадного.

За добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Напередодні вночі армія країни-агресора РФ також атакувала Україну ударними дронами. На Київщині працювала ППО, а на Одещині зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.