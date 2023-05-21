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Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини були пошкоджені пошта, амбулаторія та житлові будинки

дніпропетровщина, обстріли
Ворожі війська обстріляли Мирівську громаду. Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом 21 травня ворожі війська обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району. Вони використали важку артилерію та випустили більше чотирьох десятків снарядів. Також ворог атакував за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами, в результаті обстрілів була зруйнована приватна будівля, ще шість отримали пошкодження. Також постраждали автомобілі, господарська споруда, пошта, культурний заклад, аграрне підприємство та амбулаторія.

Окрім цього, агресор також вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки з'ясовуються.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Росіянам нас не зламати", - написав Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня ворог намагався атакувати регіон дронами, а 20 травня російські війська випустили з важкої артилерії понад 20 снарядів по Дніпропетровській області. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Автор:
Тетяна Гойденко