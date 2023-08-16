Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини загинув 18-річний хлопець

16 серпня російські окупаційні війська завдали ударів по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Внаслідок цього, російські терористи поранили 18-річного хлопця. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака, але він загинув.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждало ще четверо людей. Серед них – 2-річна дитина. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Дана атака на район сталася у другій половині дня. Окупанти також поцілили у будівлю сільгосппідприємства, вона досі горить. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Він додав, що ввечері 15 серпня ворог поцілив по Нікополю, а рано вранці – по Марганецькій громаді. Росіяни били з "Граду" та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів.

Також вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.