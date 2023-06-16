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Внаслідок обстрілів Донеччини 10 людей отримали поранення

Внаслідок обстрілів Донеччини 10 людей отримали поранення
Фото: Павло Кириленко

Протягом доби 15 червня російські окупанти знов завдали ударів по мирному населенню Донецької області. Загалом по області росіяни поранили 10 людей. П'ятеро постаждали у Північному, двоє в Авдіївці та Шахтарському, по одній людині у Неліпівці та Кераміку.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, ворог 17 разів обстріляв з артилерії Вугледар та околиці. Під ворижим вогнем опинилися Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка та Єлизаветівка Мар'їнської громади.

У Північному Торецької громади поранено 5 людей, пошкоджено 8 будинків, заклад культури, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 адмінбудівля пошкоджена у Нью-Йорку.

У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки. У Соледарській громаді від обстрілів потерпали Васюківка і Роздолівка.

Фото 2 — Внаслідок обстрілів Донеччини 10 людей отримали поранення

На Лисичанському напрямку ворог 7 разів обстріляв Лиманську громаду, пошкодив 1 будинок у Сіверську. Всього за добу росіяни поранили 10 жителів Донеччини. 

Нагадаємо, російська армія протягом доби 14 червня обстріляла кілька населених пунктів Донецької області, вбивши одну людину та поранивши ще трьох. 

Автор:
Тетяна Гойденко