Внаслідок обстрілів Донеччини було поранено двох людей (ФОТО)

20 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Відомо про кілька пошкоджених будинків, але інформація про постраждалих наразі відсутня.

Поранень зазнали жителі Констянтинівки і Бахмута. У Костянтинівці росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, у Бахмуті - 3 багатоповерхівки.У Курахівській громаді окупанти пошкоджено лінії електропередач, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В Очеретинській громаді під вогнем опинилися населені пункти Тоненьке та Сєверне. У Мар'їнській ТГ потерпають Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Зранку під обстріли з артилерії і Градів потрапила Авдіївка — є пошкодження на двох вулицях та на території АКХЗ.

Окупанти цілодобово обстрілюють прифронтові населені пункти Донецької області

Як повідомили у розвідці Британії, за останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.