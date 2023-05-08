Внаслідок обстрілів Донеччини двоє людей отримали поранення

Вночі, 8 травня, російські війська випустили 6 ракет по промзоні Краматорська. Під обстріли потрапило Курахове, було пошкоджено будинок у Курахівці.

Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади, повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Щербинівці.

Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці — там ніхто не постраждав.

Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Щербинівці та Катеринівці.

Нагадаємо, 5 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по промзоні Краматорська. На Донецькому напрямку 8 разів під обстріли потрапила Курахівська громада, зафіксовано обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Георгіївки.