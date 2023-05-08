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Внаслідок обстрілів Донеччини двоє людей отримали поранення
Вночі, 8 травня, російські війська випустили 6 ракет по промзоні Краматорська. Під обстріли потрапило Курахове, було пошкоджено будинок у Курахівці.
Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади, повідомив очільник області Павло Кириленко.
За його словами, на Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Щербинівці.
Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці — там ніхто не постраждав.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Щербинівці та Катеринівці.
Нагадаємо, 5 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по промзоні Краматорська. На Донецькому напрямку 8 разів під обстріли потрапила Курахівська громада, зафіксовано обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Георгіївки.