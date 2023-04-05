Внаслідок обстрілів Донеччини пошкоджена лікарня, є загиблі

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Протягом минулої доби в Селидівській громаді було пошкоджено 5 будинків, а в Очеретинській - пошкоджено лінії електропередач.

Костянтинівка зазнала двох ударів з "Торнадо" — пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав'ярню, повідомляє очільник області Павло Кириленко.

У Бахмуті 5 людей зазнали поранень, одна людина поранена у Торецьку. За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці. Поранення отримали загалом 11 осіб.

На Лисичанському напрямку зруйновано будівлю в Миколаївці, пошкоджено декілька будинків на двох вулицях Сіверська, зафіксовано обстріли Торського Лиманської громади.

Протягом 3 квітня росіяни вбили чотирьох жителів регіону й поранили ще трьох. Вночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді.

Нагадаємо, протягом 2 квітня окупанти також обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Тоді шестеро жителів регіону загинули, а ще 15 отримали поранення.