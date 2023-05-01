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Внаслідок обстрілів Донеччини троє людей отримали поранення
Станом на ранок 1 травня під обстріли окупантів 7 разів потрапила Авдіївка. Ворожі снаряди влучили у житловий сектор та на територію Авдіївського коксохімічного заводу.
Протягом дня росіяни здійснювали артобстріли Мар'їнки та Красногорівки, внаслідок чого повторно пошкоджено 2-поверхівку, повідомив очільник області Павло Кириленко.
За його словами, всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади.
Російсткі окупанти пошкодили житлові будинки у Торецьку та Васюківці Соледарської громади. Під вогнем опинилися і околиці Часовоярської громади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.
За повідомленням Кириленка, за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.
Нагадаємо, вночі 30 квітня Росія знову випустили по Дніпропетровщині ракети. Ворог двічі за ніч атакував Павлоград та Павлоградський район. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.