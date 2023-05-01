Внаслідок обстрілів Донеччини троє людей отримали поранення

Станом на ранок 1 травня під обстріли окупантів 7 разів потрапила Авдіївка. Ворожі снаряди влучили у житловий сектор та на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Протягом дня росіяни здійснювали артобстріли Мар'їнки та Красногорівки, внаслідок чого повторно пошкоджено 2-поверхівку, повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади.

Російсткі окупанти пошкодили житлові будинки у Торецьку та Васюківці Соледарської громади. Під вогнем опинилися і околиці Часовоярської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

За повідомленням Кириленка, за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

Нагадаємо, вночі 30 квітня Росія знову випустили по Дніпропетровщині ракети. Ворог двічі за ніч атакував Павлоград та Павлоградський район. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.