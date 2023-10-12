Внаслідок обстрілів Донеччини загинули жінка та дитина

12 жовтня російська армія обстріляла кілька міст у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів по селу Багатир Волноваського району загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат та 31-річна матір були госпіталізовані з множинними рваними ранами.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, армія РФ атакувала місто Гірник Покровського району. Від влучань російських боєприпасів загинула 44-річна жінка, а її 24-річний зять отримав поранення.

Також окупанти завдали ударів по Авдіївці: осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

У прокуратурі додають, що під ворожим вогнем опинилося й село Галицинівка Покровського району. Там внаслідок обстрілу були поранені чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Загалом, росіяни поранили сімох людей.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Донеччині протягом 11 жовтня внаслідок російської агресії загинули двоє жителів регіону, ще чотири людини отримали поранення.