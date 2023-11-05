Внаслідок обстрілів на Херсонщині 2 загиблих, на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Російські війська минулої доби 100 разів обстріляли Херсонщину, внаслідок чого двоє людей загинули та ще шестеро зазнали поранення. А на Харківщині госпіталізували чоловіка, який у своєму подвір’ї підірвався на вибуховому пристрої.

Росіяни 116 разів обстріляли Запорізьку область

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, російські війська 116 разів обстріляли 19 населених пунктів області.

102 артобстріли прийшлися по території населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків і Приморського.

Військовослужбовці РФ здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червону, Малинівці, Роботиному, Левадному, Полтавці та П'ятихатках, а також 4 авіаудари по Оріхову й Роботиному.

За добу надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Минулося без постраждалих серед цивільного населення.

На Херсонщині двоє загиблих

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Загарбники обстріляли прикордоння Сумщини

Вранці російські війська обстріляли з мінометів Шалигинську громаду на Сумщині, повідомляє Сумська ОВА.

«Зранку росіяни вдарили з мінометів по території Шалигинської громади. Зафіксовано 9 вибухів», - зазначили у Сумській ОВА.

На Харківщині чоловік у дворі підірвався на вибуховому пристрої

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.

Російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району.

У селі Черкаські Тишки 51-річний цивільний чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху отримав поранення. Він госпіталізований у вкрай важкому стані.